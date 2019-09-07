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حوادث

اليوم.. نظر طعن عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على إدراجهم على قوائم الإرهاب

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:00 ص
عبد المنعم أبو الفتوح
عبد المنعم أبو الفتوح
محمد عبد الله
تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، نظر الطعن المقدم من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و8 آخرين، على قرار محكمة الجنايات، بوضعهم على قوائم الإرهاب.

كانت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، قررت إدراج عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وآخرين، على قوائم الإرهابيين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، وتطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة.

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