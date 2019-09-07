قطار المحاكمات.. نظر طعن عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على إدراجهم بقوائم الارهاب.. الحكم على عضو بـ 6 أبريل بتهمة التجمهر

محاكمة نجل صفوت الشريف بتهمة التهرب الضريبي

محاكمة موظف وتاجر بتهمة تزوير توكيل رسمى

نظر إعادة محاكمة رئيس مشروعات مياة البحر الأحمر بتهمة الرشوة

نظر طعن عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على إدارجهم على قوائم الإرهاب

الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ حركة 6 أبريل بتهمة التظاهر

تشهد ساحات المحاكم اليوم السبت، نظر العديد من القضايا المهمة، على رأسها نظر طعن عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على إدراجهم على قوائم الإرهاب، وكذلك الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ 6 أبريل بتهمة التجمهر والتظاهر، وغيرهما من المحاكمات.تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة أشرف صفوت الشريف رئيس مجلس إدارة شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات في اتهامه بالتهرب الضريبي من المبيعات عن الشركة.تعقد الجلسة برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية كل من المستشارين عبدالرحيم الخطاري ومصطفى العفيفي، وسكرتارية محمد صبحي.ويتضمن التهرب الضريبي 4 حالات أقرها القانون منها تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة دون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.وتنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، محاكمة موظف سجل مدنى وتاجر، بتهمة تزوير توكيل رسمى.تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من "مصطفى م" فوجئ بصدور توكيل رسمى باسمه لأحد الأشخاص، للتصرف فى عقار مملوك له.تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة، "حسن ي" موظف، أمد وسهل للمتهم الثانى "يوسف م"، بإصدار توكيل رسمى باسم المجنى عليه لبيع عقار مملوك له، تم القبض على المتهمين، وحبستهما النيابة إحالتهما لمحكمة الجنايات.وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية،أولى جلسات محاكمة عاطل بعد اتهامه بسرقة طالبة بالإكراه.تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد عبداللطيف حامد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت.ترجع أحداث القضية رقم 9232 لسنة 2019 جنايات باب شرقي، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، بورود بلاغ من طالبة بسرقة هاتفها المحمول بدائرة القسم.وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة باب شرقي عن سرقة "إ.س.خ" عاطل، هاتف المجني عليها "أ. م. أ" طالبة، وعند إمساكها الهاتف تعدى عليها، ودفعها فسقطت على الأرض فأصيبت بكدمات وعند الاستغاثة بالمواطنين تم ضبط وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات.وتنظر محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، جلسة الطالبة سمر السيد على عبد ربه، التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية بمحافظة الدقهلية صاحبة مجموع الـ 7 % فى الثانوية العامة .وتقدمت الطالبة بدعوى قضائية برقم 22686 لسنة 41 ق ضد تعليم الدقهلية ووزير التربية والتعليم؛ بسبب رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة وحصولها على مجموع 7%، ووفقا للاستمارة الرسمية حصولها على "فى اللغة العربية على صفر، و12.5 فى الإنجليزى، ودرجة واحدة فى الفرنساوى، و5.5 فى الأحياء، و6 فى الجيولوجيا، و3 فى الكيمياء"، بإجمالى 29 درجة، بالإضافة إلى 0 فى الدين.وقد استمعت المحكمة إلى الطالبة والتى أكدت الطالبة انها متفوقة فى جميع المراحل السابقة وحصلت فى الصف الأول الثانوى على 92% وكذلك الصف الثانى الثانوى، وبعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوى وحصولى على مجموعة 7%، تظلمت فى نتائج 8 مواد.وأكدت أن البيانات المكتوبة على الورقة والتى تحمل اسمها ورقم جلوسها بانه ليس خطها، وناقشت المحكمة الطالبة سمر والتى أكدت أن أوراق الإجابة باللغة العربية والتربية الدينية لم يحرر فيه محضر له على الرغم من أن الورق لا توجد فيه أى إجابة، وهو مخالف للقانون الذى ينص على تحرير محضر للطالب الذى لم يكتب أى إجابة بالورقة.وطعن أحمد على جمال الدين، محامى الطالبة بالتزوير بعدما تم إحضار أوراق الإجابة الخاصة بالطالب فى جميع المواد، وبعد أن أطلعت المحكمة على اصل أوراق الإجابة.وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الحكم على المتهم إمام فؤاد من حركة 6 أبريل، فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد، فى اتهامه بالتجمهر والتظاهر.يصدر القرار بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.كان المتهم قد ألقى القبض عليه بعد صدور حكما غيابيا ضده بالسجن المؤبد، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور، وقدم دفاعه طلبا بإعادة إجراءت محاكمته لكون الحكم غيابيا.وتنظر محكمة النقض، نظر الطعن المقدم من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و8 آخرين، على قرار محكمة الجنايات، بوضعهم على قوائم الإرهاب.كانت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، قررت إدراج عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وآخرين، على قوائم الإرهابيين.وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، وتطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة.وتنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين إعادة محاكمة أيمن سعيد سيد محمد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر .كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت أن المتهم الأول (رئيس الجهاز) طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس (رئيس الشركة المنفذة) بواسطة المتهم السابع، مبلغا وقدره 630 ألف جنيه على سبيل الرشوة نظير استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها، وكان ذلك في غضون الفترة من عام 2011 حتى 17 ابريل 2014.وتبين من التحقيقات أن المتهمين من الثانى حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين (المهندسون التنفيذيون بالجهاز) طلبوا وأخذوا رشوة تقدر بمبلغ 105 آلاف جنيه لكل منهم، وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه مبلغ 84 ألف جنيه من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع على سبيل الرشوة، كما أخذ المتهمان الثاني والثالث مبلغ 15 ألف جنيه لكل منهما، وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه 12 ألف جنيه من المتهم السادس على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.