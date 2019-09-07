ساندي وحجاج وكريم محسن يشعلون حفل نادي حلوان.. صور

أشعل اليوم المطربون "ساندي، مصطفي حجاج، كريم محسن" حفل نادي حلوان العام، بحضور مجلس الإدارة وأعضاء النادي ،وذلك بمناسبة قرب عودة العام الدراسى الجديد، الحفل من تنظيم Spicy Events لصاحبها الموزع الموسيقي حمادة البيلي.



أحيا المطرب كريم محسن، أولى فقرات الحفل، وقدم العديد من أغانيه القديمة وبعض من أغاني أحدث ألبوم له بعنوان "قابل بقي"، ومنها "وسع وسع"، مبنساش، رقم واحد، مليش بعدك، أنا عربي، حلم السنين، مكملناش".



كما أحيا المطرب مصطفي حجاج ثاني فقرات الحفل، وقدم خلال الحفل عددًا من أغنياته ومنها "خطوة، هتزهزه، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، انا بتقطع من جوايا، اللي يقدر يتقدر، 100 وش"، والتي أشعلت الأجواء من رقص وبهجة بين الأعضاء، والتف العديد من الأعضاء حوله لالتقاط الصور السيلفي معه.



وأحيت الفنانة ساندي الفقرة الثالثة والأخيرة من الحفل، وتوجهت ساندي بالشكر للقائمين على الحفل، وتغنت خلال الحفل بباقة من أغانيها التي لاقت تفاعلًا من كل محبيها وعشاقها من أعضاء النادي، ومنها "love، شوفته ومكلمنيش، حصل خير" وغيرها من الأغاني وسط جو من السعادة والبهجة.