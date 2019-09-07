بيل يقود منتخب ويلز للفوز علي أذربيجان 2/1 فى تصفيات يورو 2020

حقق منتخب ويلز فوزا صعبا علب اذربيجان بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم ضمن المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".



وجاءت اهداف ويلز فى الدقيقة 26 ، 84 عن طريق لاعب اذربيجان بالخطأ فى مرماه وجاريث بيل .



فيما سجل هدف أذربيجان ماهير ماداتوف في الدقيقة 59.



ورفع منتخب ويلز، رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، وظل منتخب أذربيجان بلا نقاط.