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رياضة

بيل يقود منتخب ويلز للفوز علي أذربيجان 2/1 فى تصفيات يورو 2020

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:06 ص
جاريث بيل
جاريث بيل
حسن العمدة
حقق منتخب ويلز فوزا صعبا علب اذربيجان بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم ضمن المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وجاءت اهداف ويلز فى الدقيقة 26 ، 84 عن طريق لاعب اذربيجان بالخطأ فى مرماه وجاريث بيل .

فيما سجل هدف أذربيجان ماهير ماداتوف في الدقيقة 59.

ورفع منتخب ويلز، رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، وظل منتخب أذربيجان بلا نقاط.

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