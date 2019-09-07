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تعرف على السبب.. سامح حسين يعد سنانه وضروسه على الهواء

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:05 ص
سامح حسين
سامح حسين
عبد الخالق صلاح
أكدت الفنانة سهر الصايغ، أنها في الأصل طبية اسنان، وشاركت وهي صغيرة في مسلسل أم كلثوم والذي قامت ببطولته الفنانة صابرين وحقق رواجا ليس له مثيل وقتها.

وأضافت الصايغ خلال حلقة اليوم من برنامج " معكم"، المذاع على فضائية،" سي بي سي"، وتقدمه الإعلامية " منى الشاذلي"، أنها تمارس مهنة الطب ولا تواجه مشاكل في العمل في الفن وطب الأسنان.

وأوضحت الصايغ، أنه أثناء تصوير الأعمال الفنية يطلب منها زملائها نصائح بخصوص أسنانهم، موضحة أنها لا تمنع الإجابة عليهم اطلاقا.

ووجهت الصايغ سؤلا على الهواء للفنان سامح حسين الذي شاركها استضافته في البرنامج، عدد الأسنان والضروس في فم الإنسان كام.

وقام سامح بعد أسنانه على الهواء ليستطيع الإجابة؛ إنه 32 سنة وضرس.

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