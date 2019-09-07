إقبال كبير على منافذ مستقبل وطن للسلع الغذائية المدعمة ببورسعيد

واصلت منافذ حزب مستقبل وطن، بيع السلع الغذائية المخفضة والمدعمة لأهالى محافظة بورسعيد والتى ينظمها ويشرف عليها حزب مستقبل وطن بالمحافظة، يوم الجمعة، في استقبال المواطنين بجميع أحياء المدينة الباسلة.



وشهدت منافذ البيع، التي أطلقت في نطاق حي المناخ بجوار مسجد مريم، وحى بورفؤاد بجوار مسجد الشعراوي، نطاق حي الضواحي بسوق السلام عروض من السلع الغذائية المخفضة مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة، كما شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين.



وأوضح عادل اللمعي أمين عام حزب مستقبل وطن ببورسعيد، أن منافذ بيع السلع الغذائية تأتي في إطار الحملة التي أطلقها الحزب علي مستوي الجمهورية ، التي تستهدف تقديم خدمات حقيقية في مجالات التعليم والصحة وتحقيق التكافل الاجتماعي ورفع الأعباء الاقتصادية عن المواطن وتقديم خدمات حقيقية له.



ولفت اللمعي أن منافذ البيع السلع الغذائية مستمرة، في الوقت الذي يباشر فيه ايضآ الحزب الدفع بالمستلزمات المدرسية في معرض وسبع منافذ بيع بكافة أحياء المحافظة لمدة خمسة عشر يوم وذلك لرفع العبء عن المواطن البورسعيدي من كافة الاتجاهات.