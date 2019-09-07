ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مهارة طفل في تقطيع الفاكهة بـ ورق الكوتشينة تبهر رواد مواقع التواصل

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:45 ص
صدى البلد
قسم المنوعات
استطاع صبي في الحادية عشر من عمره أن يبهر عددًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفضل مهارته الفائقة في تقطيع الفاكهة باستخدام ورق اللعب أو "الكوتشينة".

وانتشر على الإنترنت مؤخرًا مقطع فيديو للصبي، الذي يدعى "وانج كاي" وهو من مدينة "تشنغتشو" الواقعة في شرق الصين، وهو يستعرض مهاراته بمساعدة والده؛ وفي بداية الفيديو يظهر الصبي وهو يستخدم أوراق "الكوتشينة" في تقطيع فواكه وخضروات مختلفة بسرعة ودقة مدهشة.

وليس ذلك كل شئ، حيث شوهد الصبي في إحدى اللقطات أيضًا وهو يستخدم مهاراته في تقطيع "لوح خشبي".

مهارة طفل في تقطيع الفاكهة بـ ورق الكوتشينة تبهر رواد مواقع التواصل
مهارة طفل في تقطيع الفاكهة بـ ورق الكوتشينة تبهر رواد مواقع التواصل
مهارة طفل في تقطيع الفاكهة بـ ورق الكوتشينة تبهر رواد مواقع التواصل

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطن سعودي يبهر رواد تويتر بمهارته في العمل.. فيديو

بعد أن صدمت صبيًا بسيارتها.. بريطانية تنشر فيديو الحادث لهذا السبب

ترشيحاتنا

مدرب طنطا: متحمس للتدريب بالممتاز.. ورحيلي عن الأندية التي صعدتها أحزنني

هل يجوز فطام الرضيع قبل مرور عامين من أجل العمل؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

قلق برلماني بسبب حظر استيراد الدواجن.. اقتصادية النواب تعرب عن مخاوف من ارتفاع الأسعار بعد القرار.. ولجنة الزراعة: دعم للمنتج المحلي

الإفتاء: لبس الرجل سلسلة حرام في حالتين.. فيديو

أحمد الفيشاوى ينضم لفيلم عقد الخواجة مع هيفاء وهبى

شريف منير يكشف سر خلافه مع كريم عبد العزيز ومنى زكي

الزوجة خططت والعشيق نفذ.. تفاصيل قتل ربة منزل لـ زوجها فى البحيرة على طريقة الأفلام العربي

اشمعنى انا متكرمتش.. مرتضى منصور يهاجم تكريم محمود الخطيب.. فيديو

نقل حكيم للمستشفى بعد إنقلاب سيارته على طريق السويس.. صور

هاجم شحاتة ويونس وحازم إمام.. مرتضى منصور: غياب رموز النادي عن الجمعية العمومية أمر مخزي.. فيديو

الإفتاء: لبس الرجل سلسلة حرام في حالتين.. فيديو

شريف منير يكشف سر خلافه مع كريم عبد العزيز ومنى زكي

منتجو الدواجن يلعبون بالنار ويحظرون استيرادها.. اقتصادية النواب: ارتفاع كبير في الأسعار

جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا

شاهد.. أمريكي يوثق لحظة تدمير منزله بسبب إعصار دوريان

اخبار الرياضة .. نيمار يسجل فى تعادل البرازيل وكولومبيا .. مرتضى منصور يفتح النار على رموز نادي الزمالك.. صامويل ايتو يعلن اعتزال كرة القدم .. وهولندا تقسو على ألمانيا برباعية

سعر الدولار اليوم السبت 7-9-2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا