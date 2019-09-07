مهارة طفل في تقطيع الفاكهة بـ ورق الكوتشينة تبهر رواد مواقع التواصل

استطاع صبي في الحادية عشر من عمره أن يبهر عددًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفضل مهارته الفائقة في تقطيع الفاكهة باستخدام ورق اللعب أو "الكوتشينة".



وانتشر على الإنترنت مؤخرًا مقطع فيديو للصبي، الذي يدعى "وانج كاي" وهو من مدينة "تشنغتشو" الواقعة في شرق الصين، وهو يستعرض مهاراته بمساعدة والده؛ وفي بداية الفيديو يظهر الصبي وهو يستخدم أوراق "الكوتشينة" في تقطيع فواكه وخضروات مختلفة بسرعة ودقة مدهشة.



وليس ذلك كل شئ، حيث شوهد الصبي في إحدى اللقطات أيضًا وهو يستخدم مهاراته في تقطيع "لوح خشبي".



