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كريم عبد العزيز يروي مواقف وكواليس طريفة في أفلامه.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
هاني حسين
روى الفنان كريم عبد العزيز، مجموعة من المواقف الطريفة وكواليس بعض الأفلام التي شارك فيها.

وقال كريم عبد العزيز في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين" المذاع على قناة " أون إي"، :" في فيلم «في محطة مصر» في مشهد العربة الكارو الحصان وقع بينا في الترعة حقيقي، وأثناء التحضير للمشهد كان الفنان لطفي لبيب ماسك اللجام ولقيته سحب الكرباج وضرب الحصان وفجأة لاقيت الحصان جري ووقعنا في الترعة".

وتابع كريم عبد العزيز:" في فيلم فاصل ونعود، في مشهد الأتوبيس ركبت اتوبيس نقل عام غلط".

وأكمل كريم عبد العزيز:" في مسرحية حكيم عيون كنا نعمل بروفة قبل العرض بيوم، وشلت الفنان احمد حلمي ولفيت بيه ووقعنا ورجل احمد حلمي اتكسرت ، وغير طبيعة الدور في المسرحية وحقق نجاح كبير بالجبس".

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