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رياضة

أيمن المزين: الخبرات ستكون سلاحي مع طنطا في الممتاز

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:46 ص
أيمن المزين
أيمن المزين
عمرو ابوبكر
أكد أيمن المزين، المدير الفني لفريق طنطا، أن الخبرات سلاحه في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وقال أيمن خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أسعى لتطوير فريقي دائما وأقوم بدراسة المنافسين بالدرجة الثانية قبل مواجهتهم".

وأكمل : "إسم طنطا والتزام مسئولية دافع كبير الإنضمام لاعبين من الدوري الممتاز، كذلك حافظنا على قوام الفريق بـ13 لاعب بالإضافة التدعيمات".

وأكمل :"الخبرات ستكون سلاحي مع طنطا في الدوري الممتاز، مع الأسلوب الدفاعي".

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