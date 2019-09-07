إفلاس شركة طيران فرنسية.. والجزائر تتدخل

اقترحت شركة "الخطوط الجوية الجزائرية"، الجمعة، التكفل برحلتين من ضمن الرحلات التي ألغتها شركة الطيران الفرنسية "إيجل أزور" بسبب معاناتها من مشاكل مالية.



وقالت الصفحة الإعلامية للخطوط الجوية الجزائرية على "فيسبوك" إن مسؤولي الشركة اقترحوا على "إيغل أزور" التكفل بـ رحلتين إضافيتين ألغتهما الشركة الفرنسية، بعد أن كانت تكفلت برحلة واحدة يوم أمس.



وكانت الشركة الفرنسية، التي تدير في الغالب رحلات جوية بين الجزائر وفرنسا، كشفت على موقعها على الإنترنت أن "وضعها المالي والصعوبات التشغيلية" لا يسمحان لها بضمان الرحلات الجوية.