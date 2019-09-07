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فريدة عثمان تتوجه إلى واشنطن

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:30 ص
فريدة عثمان
فريدة عثمان
نورهان خفاجي
غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، السباحة العالمية فريدة عثمان، متوجهه إلى واشنطن.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم استقبال فريدة عثمان من قبل فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران، وتم إنهاء إجراءات سفرها على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى هناك.

الجدير بالذكر أن فريدة قد سبق وفازت بالميدالية البرونزية ببطولة العالم الأخيرة بكوريا الجنوبية في منافسات 50 متر فراشة.. وتأهلت إلى دورة الألعاب الأولمبية باليابان، طوكيو 2020 ، ومرشحة لتحقيق ميدالية.

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