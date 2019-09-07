السيطرة على حريق محدود داخل حضانة الأطفال بمستشفى الجامعة ببني سويف

تمكن العاملون بالمستشفى الجامعي ببني سويف، من السيطرة على حريق محدود شب بتكييف غرفة حضانات الأطفال بالمستشفى، إثر حدوث ماس كهربائي، دون حدوث أي إصابات بين الأطفال او حالات وفاة.





تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل المستشفى الجامعي ببني سويف.





وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن على رأس عدد من سيارات الإطفاء، وسيارات الإسعاف.



