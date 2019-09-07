بالبدلة الرسمية.. رئيس وزراء بريطانيا يجوب شوارع لندن على عجلة.. فيديو

ظهر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في مقطع فيديو وهو يركب دراجة هوائية في شوارع لندن، وهو مرتدي بدلة رسمية وخوذة.



ويذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، قال إننا نحرص على تنفيذ برامج الحماية وتوفير الأمن لجميع البريطانيين، مشيرا إلى أن الشرطة البريطانية لها دور كبير في الكثير من العمليات التأمينية وحماية المواطنين ولهم كل الشكر.



وأضاف «جونسون» خلال تصريحات تلفزيونية، أننا نؤكد أننا نسعى إلى خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، موضحا أنه لا يجب ان تستمر بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد 31 اكتوبر.



وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أن لا أعتقد أنه من الصواب البقاء في الاتحاد الأوروبي والشعب البريطاني هو صاحب القرار، مشددا على أنه يجب أن نخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد لنتفرغ لتنفيذ تعهداتها تجاه المواطنين.