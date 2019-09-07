ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالبدلة الرسمية.. رئيس وزراء بريطانيا يجوب شوارع لندن على عجلة.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:47 ص
بوريس جونسون رئيس
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
هاني حسين
ظهر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في مقطع فيديو وهو يركب دراجة هوائية في شوارع لندن، وهو مرتدي بدلة رسمية وخوذة.

ويذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، قال إننا نحرص على تنفيذ برامج الحماية وتوفير الأمن لجميع البريطانيين، مشيرا إلى أن الشرطة البريطانية لها دور كبير في الكثير من العمليات التأمينية وحماية المواطنين ولهم كل الشكر.

وأضاف «جونسون» خلال تصريحات تلفزيونية، أننا نؤكد أننا نسعى إلى خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، موضحا أنه لا يجب ان تستمر بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد 31 اكتوبر.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أن لا أعتقد أنه من الصواب البقاء في الاتحاد الأوروبي والشعب البريطاني هو صاحب القرار، مشددا على أنه يجب أن نخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد لنتفرغ لتنفيذ تعهداتها تجاه المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوريس جونسون يكشف عن رغبته الأولى عقب توليه رئاسة وزراء بريطانيا

بريكست وإيران.. أزمات تنتظر رئيس وزراء بريطانيا الجديد.. جونسون يتعهد بالخروج من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر ويعد بمستقبل مشرق.. ومخاوف من عقبات اقتصادية حال الانفصال دون اتفاق

بريطانيا تطالب إيران بالتوقف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة

ورطة بريطانيا.. كارثة في الطريق تنتظر جونسون .. فيديو

ميركل تمنح جونسون 30 يوماً لحل أزمة بريكست.. والأخير يرد

رئيس وزراء بريطانيا: سنخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد

ترشيحاتنا

6 تحديات تواجه الأهلي في الموسم الجديد

تعرف على السبب.. سامح حسين يعد سنانه وضروسه على الهواء

بـ 5 طرق خلي الأرضيات تبرق.. طرق تلميع السيراميك الأسود

بعد اعتزالها من أجله.. نيكي ميناج تظهر مع صديقها نصف عارٍ

بالبدلة الرسمية.. رئيس وزراء بريطانيا يجوب شوارع لندن على عجلة.. فيديو

اخبار الرياضة.. أول استقالة في الدوري المصري.. صدام جديد بين صلاح وماني.. مفاجأة حكم نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا