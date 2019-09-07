مدرب أحمال الأهلي السابق: خبرتي كلاعب كرة أفادتني كثيرا

يرى حسين عبد الدايم، مساعد مدرب الأحمال السابق للنادي الأهلي، أن خبرته كلاعب كرة أفادته كثيرا في عمله.



وقال عبد الدايم في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: دراستي مع خبرتي كلاعب كرة، أفادتني كثيرا في عملي.



وأكد الإصابات واردة في كرة القدم، اصابات لاعبي الأهلي كانت أسبابها معروفة.



وأفصح ضغط المباريات والسفر كان يصعب العلاج.



واردف توجه لي الاتهام بأنني سبب الاصابات، ولكني كنت اتخطى هذه الأمور، فالجميع داخل النادي يعلم جيدا كيف أحب عملي



وأتم كلماته أنا أعمل لأنني أحب عملي، وليس طمعا في أي شيء آخر.