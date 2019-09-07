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فن

بفستان مكشوف... نادين نسيب ترقص ومتابعون: يسعد قلبك

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:05 ص
نادين نسيب
نادين نسيب
مصطفى كرم
شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب جمهورها بفيديو جديد لها عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء حضورها إحدى الحفلات الغنائية.

وظهرت نادين نسيب وهي ترقص مع أصدقائها بفستان مكشوف الظهر بإحدى الحفلات الغنائية الجماهيرية.

وعلقت نادين نسيب على الصورة قائلة "المود الليلة هيك بتمنالكم نهاية اسبوع كتير حلوة ". 

ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "عسل" و "يسعد قلبك ومودك ما احلاة ".

وشاركت الفنانة اللبنانية في سباق الدراما الرمضانية الموسم الماضي في بطولة المسلسل اللبناني "خمسة ونص" مع الفنان قصي الخولي ومعتصم النهار ورولا حماد ونوال كامل من تأليف ايمان سعيد واخراج فيليب اسمر.

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