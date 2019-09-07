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أخبار العالم

تقوده السعودية.. اتجاه جديد للاهتمام بالمتاحف والتراث فى العالم العربي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:16 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
مــيــــــــــس رضــــــــــــا
أكد وزير الثقافة السعودي، رئيس المجموعة العربية للمتاحف "الايكوم العربي"، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن المملكة ستظل داعمًا رئيسيًا لجهود تعزيز التراث حول العالم.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، وعقب انتخابه رئيسا للمجموعة العربية للمتاحف، "اليوم سنعمل سويًا مع زملائي في المجموعة العربية بالمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) من أجل التنمية المتحفية"، متابعا "عالمنا العربي جوهرة تراثية عالمية"

كانت المجموعة العربية للمتاحف "الآيكوم العربي" قد انتخبت الأربعاء الماضي، وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الرئيس الفخري للآيكوم السعودي، لرئاسة المجموعة.

وتعد المجموعة العربية للمتاحف هي الممثل الرسمي للمجلس الدولي للمتاحف ICOM في المنطقة العربية، وتهتم بالمتاحف العربية وبكل مايتعلق بالتراث الثقافي، وجاء انتخاب وزير الثقافة السعودي رئيسًا لها خلال اجتماع عقده مجلس إدارتها للدورة الجديدة (2019 - 2022) على هامش المؤتمر الدولي للمتاحف الـ25 المنعقد خلال الفترة من الأول حتى السابع من سبتمبر الجاري في مدينة كيوتو باليابان.

جدير بالذكر أن الجمعية السعودية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا" أعلنت أن المملكة تحتضن 21 متحفًا عامًا قائمًا، و200 متحف خاص، إضافة إلى وجود 13 متحفًا إقليميًا تحت الإنشاء.

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انتخاب وزير الثقافة السعودي رئيسًا للمجموعة العربية للمتاحف

وزير الثقافة السعودي: عالمنا العربي جوهرة تراثية دولية

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