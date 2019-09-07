نجاح عملتين لزرع قرنية لمريضتين بمستشفي الرمد في بني سويف

نجح فريق من مستشفى الرمد ببني سويف من إجراء عملية زرع قرنية بقرار علاج على نفقة الدولة لمريضة وتدعى فكرية .ع" ٥٦ سنة، وتم ازالة مياة بيضاء وزرع عدسة بالعين اليمني، كما تم إجراء عملية زرع قرنية بالعين اليمنى لمريضة أخرى وتدعى حنان .ح ٣٦ سنة، والمريضتين محجوزين بمستشفى رمد بني سويف تحت الملاحظة الطبية.



من ناحيته وجه عبدالناصر حميدة" الشكر للدكتورة هدى رجب مدير المستشفى والفريق الطبي والتمريض الذين أجروا العمليات بكفاءة عالية، نتيجة استمرار عمليات زرع القرنية لحالات الإعاقة البصرية.



كان المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف قد إفتح فبراير الماضي عيادتي الأسنان والإعاقة البصرية بالمستشفى بتكلفة إجمالية 330 ألف جنيه، وذلك بحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والمحاسب محمود مغربي مدير مكتب المحافظ، ، والدكتورة هدى رجب مديرة مستشفى رمد بني سويف، وأحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، ولفيف من رؤساء وأعضاء نوادي الروتاري ببني سويف والقاهرة والإسكندرية.



وتفقد المحافظ عيادة الإعاقة البصرية بتكلفة 180 ألف جنيه، والتي تم تجهيزها طبيا على مستوى متميز ووفق المعايير الطبية المعتمدة عالميا، وتم تزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية والتي تتضمن :أجهزة مصباح شقي، وكمبيوتر لعمل النظارات وجهاز منظار شقي غير مباشر وعدسات ، وتعتبر إضافة جديدة للخدمات التي تقدمها مستشفى الرمد في بني سويف باعتبارها من المستشفيات النوعية المتميزة في هذا المجال .



وأشاد محافظ بني سويف بمستوى المشاركة المجتمعية وتفاعلها في خدمة المجتمع في كل المجالات، خاصة القطاع الصحي، الذي يستلزم تكاتف وتضافر كافة الجهود للمشاركة مع الدولة في النهوض بالقطاع، مشيدًا بجهود المجتمع المدني في تحقيق التنمية خاصة وأن هاتين العياديتن شهدتا مساهمة متميزة في أعمال التجهيز من خلال الجهود الذاتية للأفراد ومؤسسات المجتمع المدني و بالتعاون مع مديرية الصحة.