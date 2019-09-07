انتشال التميمى: فريق مهرجان الجونة وصل لنضج كاف لإخراج دورة مميزة

أكد انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائى أنه في خلال ثلاثة أعوام، أصبح المهرجان نموذجا حقيقيا صنع قيمة أكبر لمدينة الجونة، لتصبح بمكانة حقيقية على خريطة السينما العالمية.



وأضاف: يعمل أبناء ساويرس الآن على إنشاء "مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة"، والذى سوف يستضيف المهرجان خلال دورة العام المقبل.



وتابع انتشال التميمى: التناغم بين أعضاء فريق المهرجان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان، عمرو منسي،

ورئيس العمليات والمؤسس المشارك للمهرجان، بشرى رزة، والمدير الفني للمهرجان أمير رمسيس، وباقي أعضاء الفريق كان له الفضل فى خروج المهرجان دائما فى أبهى صورة، وأنا متحمس للغاية ومتفائل بالدورة الثالثة، خاصة وأن معظم أعضاء الفريق وصلوا لنضج شديد.



ويهدف مهرجان الجونة السينمائي لعرض مجموعة متنوعة من الأفلام السينمائية للجمهور المحب للسينما وأن يكون وسيلة للتواصل بين الثقافات المختلفة من خلال الفن السابع واكتشاف كل ما هو جديد، حيث يطمح أن يصبح أحد العوامل المحفزة لتطوير السينما في المنطقة العربية، وذلك من خلال ذراعها الاحترافية منصة الجونة السينمائية.