ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتشال التميمى: فريق مهرجان الجونة وصل لنضج كاف لإخراج دورة مميزة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:57 ص
انتشال التميمى
انتشال التميمى
محمد نبيـل
أكد انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائى أنه في خلال ثلاثة أعوام، أصبح المهرجان نموذجا حقيقيا صنع قيمة أكبر لمدينة الجونة، لتصبح بمكانة حقيقية على خريطة السينما العالمية.

وأضاف: يعمل أبناء ساويرس الآن على إنشاء "مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة"، والذى سوف يستضيف المهرجان خلال دورة العام المقبل.

وتابع انتشال التميمى: التناغم بين أعضاء فريق المهرجان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان، عمرو منسي،
ورئيس العمليات والمؤسس المشارك للمهرجان، بشرى رزة، والمدير الفني للمهرجان أمير رمسيس، وباقي أعضاء الفريق كان له الفضل فى خروج المهرجان دائما فى أبهى صورة، وأنا متحمس للغاية ومتفائل بالدورة الثالثة، خاصة وأن معظم أعضاء الفريق وصلوا لنضج شديد.

ويهدف مهرجان الجونة السينمائي لعرض مجموعة متنوعة من الأفلام السينمائية للجمهور المحب للسينما وأن يكون وسيلة للتواصل بين الثقافات المختلفة من خلال الفن السابع واكتشاف كل ما هو جديد، حيث يطمح أن يصبح أحد العوامل المحفزة لتطوير السينما في المنطقة العربية، وذلك من خلال ذراعها الاحترافية منصة الجونة السينمائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤتمر صحفي لمهرجان الجونة السينمائى 26 أغسطس

مؤتمر صحفي لمهرجان الجونة السينمائي للكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة غدا

قبل ساعات من المؤتمر الصحفي.. الكشف عن أفيش الدورة الثالثة للجونة السينمائي

تفاصيل المؤتمر الصحفى لمهرجان الجونة السينمائي.. سوسن بدر ودرة بلجان التحكيم ومحمد هنيدى على رأس المكرمين .. صور

انتشال التميمي: اعتماد مهرجان الجونة على نظم معلومات حديثة قلل من الخطأ

انتشال التميمي: نجاح مهرجان الجونة وضعه على الخريطة العالمية

ترشيحاتنا

مهارة طفل في تقطيع الفاكهة بـ ورق الكوتشينة تبهر رواد مواقع التواصل

آرسين فينجر يشيد بمحمد صلاح.. المهووس شبيه ميسي

برلماني يطالب بعمل حصر شامل للتمور في مصر وتصديره للخارج

أول مهندسة بحرية مصرية: نخضع لتدريبات كاراتيه ولياقة بدنية في الكلية.. فيديو

لكبار السن .. تمارين بسيطة تساعد على انتظام النوم .. فيديو

احترس منها.. كل ما تريد معرفته عن حمى عض الفئران والوقاية منها

الزوجة خططت والعشيق نفذ.. تفاصيل قتل ربة منزل لـ زوجها فى البحيرة على طريقة الأفلام العربي

منتجو الدواجن يلعبون بالنار ويحظرون استيرادها.. اقتصادية النواب: ارتفاع كبير في الأسعار

اشمعنى انا متكرمتش.. مرتضى منصور يهاجم تكريم محمود الخطيب.. فيديو

نقل حكيم للمستشفى بعد إنقلاب سيارته على طريق السويس.. صور

تعرف على موقف الأهلي من رحيل محمد الشناوى

بـ فستان فوق الركبة.. الهام شاهين بإطلالة عصرية في عيد ميلاد رجاء الجداوى

التشكيل الأقرب للأهلي مع المدرب السويسري

هاجم شحاتة ويونس وحازم إمام.. مرتضى منصور: غياب رموز النادي عن الجمعية العمومية أمر مخزي.. فيديو

أمطرهم بوابل من بندقيته.. ابن عاق يقتل والده وزوجته وشقيقه.. ويختبئ في الزراعات بسوهاج

جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل

اخبار الرياضة .. نيمار يسجل فى تعادل البرازيل وكولومبيا .. مرتضى منصور يفتح النار على رموز نادي الزمالك.. صامويل ايتو يعلن اعتزال كرة القدم .. وهولندا تقسو على ألمانيا برباعية

محمد بركات: انطباعات لاعبي الأهلي عن فايلر لا تكفي لتقييمه .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان فوق الركبة.. الهام شاهين بإطلالة عصرية في عيد ميلاد رجاء الجداوى

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها