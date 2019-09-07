البيئة: إجراءات قانونية تجاه 20 منشأة صناعية مخالفة.. جمع 1900 طن قش أرز وفحص 743 سيارة و128 منشأة صناعية.. صور

35 ندوة توعوية للمزارعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز

جمع 1900 طن قش أرز وفحص 743 سيارة و128 منشأة صناعية









تمكنت وزارة البيئة من خلال المحاور المنتشرة في المحافظات من تجميع ما يقرب من 1900 طن قش أرز وتم تحرير 5 محاضر للمزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.





قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص عدد 743 سيارة تبين مطابقة 609 ومخالفة 134 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.





وفى مجال التفتيش على المنشآت الصناعية قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على عدد 128 منشأة صناعية تبين منها مطابقة عدد 59 منشأة وتوقف عدد 49 منشأة عن العمل ومخالفة عدد 20 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، كما وصل بلاغ لخدمة المواطنين بالوزارة بالأمس و تم التعامل معه وتوجيه المحور المختص إلى مكانه .



