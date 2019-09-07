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رياضة

مطلوب في موسم الرياض.. تركي آل الشيخ يبحث عن موهبة فنية عبر السوشيال ميديا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:43 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
مصطفى كرم
ابدي تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية إعجابه بموهبة أحد الشباب يعزف على الجيتار .

وشارك تركي آل الشيخ فيديو لشاب يخفي هويته وهو يعزف على الجيتار بطريقة مميزة .

وغرد علي الفيديو عبر تويتر قائلا "‏مطلوب في موسم الرياض ... ياليت يتواصل معنا👍🙏🏻".

ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "‏‎‎مبدع 😂😂" و"‏‎والله ابو ناصر مبدع يستاهل الفن 💛💙❤👍".

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