مطلوب في موسم الرياض.. تركي آل الشيخ يبحث عن موهبة فنية عبر السوشيال ميديا

ابدي تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية إعجابه بموهبة أحد الشباب يعزف على الجيتار .



وشارك تركي آل الشيخ فيديو لشاب يخفي هويته وهو يعزف على الجيتار بطريقة مميزة .



وغرد علي الفيديو عبر تويتر قائلا "‏مطلوب في موسم الرياض ... ياليت يتواصل معنا👍🙏🏻".



ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "‏‎‎مبدع 😂😂" و"‏‎والله ابو ناصر مبدع يستاهل الفن 💛💙❤👍".