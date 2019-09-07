جهود متواصلة لتسليم تعويضات أهالى النوبة.. واليوم فتح باب التظلمات

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان والجهات المختلفة للإنتهاء من التجهزات الأخيرة واللمسات النهائية لتنظيم إحتفالية كبرى لتسليم تعويضات أهالى النوبة ، وذلك بعد أن أنتهت لجان تلقى الرغبات من أعمالها والتى استمرت على مدار نحو شهرين في الفترة من 25 يونيو الماضى وحتى 20 أغسطس الماضى.
وفى هذا الصدد يلقى " صدى البلد " الضوء على أخر هذه التجهيزات والتى تأتى تأكيدًا لوفاء الدولة بحقوق أبنائها من أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان، وأيضًا إنشاء السد العالى وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفى هذا الإطار أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عن بدء فتح باب التظلمات على إختيار الرغبات التى تقدم بها المستحقين للتعويضات النوبية من اليوم السبت وحتى يوم الخميس 12 سبتمبر الحالى وذلك بعد إنتهاء مرحلة تلقى هذه الرغبات أمام 31 لجنة فى الفترة من 25 يونيو وحتى 20 أغسطس الماضى.
وأكد المحافظ على أنه سيتم تعليق كشوف بأسماء المستحقين للتعويضات بلوحات الإعلانات بمقرات الوحدات المحلية لمراكز ومدن أسوان ونصر النوبة والمراقبة الريفية والتضامن الإجتماعى لإتاحة المجال أمام المواطنين للتعرف على بيان تعويضاتهم وبالتالى تلقى طلبات التظلمات ، وأشار محافظ أسوان إلى أنه بعد الانتهاء من مرحلة التظلمات سيتم البدء فى الترتيبات واللمسات النهائية لتسليم التعويضات ومستنداتها خلال الفترة القادمة.
جدير بالذكر بأن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب قد أعلن يوم 29 أغسطس الماضى نتائج أعمال لجان تلقى رغبات أبناء النوبة حيث وصل عدد المتقدمين إلى 6350 متقدم من إجمالى المستحقين 11 ألفا و 716 مستحقا، وذلك بنسبة 55 % خاصة أنه كانت هناك 4 رغبات للمتقدم شملت مساكن أو أراضى زراعية أو تعويض مادى أو خطة مستقبلية للدولة فى تنمية الصعيد.
فيما شملت التعويضات 3851 مستحق لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجانًا فى 15 منطقة بمدينة أسوان ، بجانب 4758 مستحقًا للتعويضات الزراعية، علاوة على ذلك هناك 3107 مستحقًا للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن، وسيتم دراسة البدء فى مرحلة تالية لإتاحة الفرصة أمام باقى المتأخرين عن التقديم لإبداء رغباتهم وعرض ذلك على مجلس الوزراء.