الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين فلسطينيين بغزة

قصف الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، موقعين فلسطينيين، بالقرب من السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة.



وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الموقعين، تستخدمهما فصائل فلسطينية، لرصد تحركات الجيش الإسرائيلي على المنطقة الحدودية، ويقع الأول في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، فيما يقع الثاني على أطراف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.



ويأتي هذا القصف، بعد فترة قصيرة على إعلان الجيش الإسرائيلي، عن تحديده إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة.