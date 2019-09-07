الخرطوم ترحب برفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي

رحبت وزارة الخارجية السودانية بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي، ورفع تجميد أنشطته فيه.



وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سونا" الجمعة، التزام السودان بأهداف ومقاصد الاتحاد الأفريقي الجامعة، باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية.



وقال البيان إن السودان يعبر عن قناعته التامة بالعمل الجماعي الأفريقي، طريقًا لتحقيق أهداف شعوب القارة في الرفاه الاقتصادي والنمو الاجتماعي وتعزيز قيم الديمقراطية والتمسك بها والعمل على إعلائها.



وعبرت وزارة الخارجية عن كامل رضاها الآن بتوفر الأسباب الكفيلة بفعل وفضل هذا القرار، لانخراط واندماج السودان الكامل بالأسرة الدولية، واستئناف دوره الرائد في منظمة الأمم المتحدة بالمشاركة والمساهمة في صيانة السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترقية حقوق الإنسان.