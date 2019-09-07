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ثالث حالة وفاة جراء التدخين الإلكتروني في الولايات المتحدة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:51 ص
السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية
أ ش أ
قالت السلطات الصحية في ولاية إنديانا الأمريكية يوم الجمعة، إن شخصا ثالثا توفي في الولايات المتحدة نتيجة إصابته بمرض رئوي على غرار المئات من مستخدمي السجائر الإلكترونية.

وقالت وزارة الصحة في ولاية إنديانا - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - "توفي شخص ثالث في الخامس من سبتمبر".
وقال مسؤولو الصحة الأمريكيون إن منتجات القنب في السوق السوداء قد تكون السبب في تفشي مرض الرئة الغامض الذي أصاب بعض المراهقين المتعاطين.

فيما كشف تحقيق أجراه خبراء عن احتمال وقوف زيت من مستخلص "فيتامين E" التي تتضمنه السجائر الإلكترونية، وراء تلك الإصابات.

يذكر أن الأعراض العامة التي سبقت الإصابة بأمراض مستعصية نتيجة استنشاق دخان السجائر الإلكترونية، تراوحت بين آلام في الصدر عند التنفس، وسعال حاد، إضافة إلى بعض الحالات التي سجلت لديها آلام في المفاصل أيضا.

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