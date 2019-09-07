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محافظات

محافظ الوادي الجديد: تيسيرات جديدة لتقنين اراضي وضع اليد

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
محمد الزملوط محافظ
محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
أ ش أ
أكد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، منح تيسيرات جديدة لسداد مستحقات أراضي وضع اليد وأنه سيتم السماح بدفع نسبة ٢٥٪ للجادين في تقنين أراضى وضع اليد وتقسيط نسبة ٧٥٪ بفائدة ٧٪ لمدة ٧ سنوات، وذلك للتيسير عليهم في تمليك الارض.

جاء ذلك خلال لقائه، مساء اليوم، برؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز الفرافرة وذلك للوقوف على آخر مستجدات الموقف بملف تقنين واضعي اليد، وذلك بحضور محمد الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، حيث بحث الزملوط مع رؤساء القرى أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه عمل لجان التقنين أثناء أداء مهامها للعمل على حلها.

ووجه المحافظ بضرورة حصر الحالات الواضعة اليد على أقل من ٣ أفدنة لتقديم تسهيلات أكبر لهم، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين في دفع سداد الرسوم، وذلك للحفاظ على حق الشعب والدولة.

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