هوليوود ريبورتر تبرز اختيار ورد مسموم لتمثيل مصر فى الاوسكار

أبرز موقع hollywood reporter اختيار فيلم ورد مسموم لتمثيل السينما المصرية فى منافسات جائزة الاوسكار لأفضل فيلم اجنبى، وقالت أن عمل المخرج أحمد فوزى صالح انطلق من مهرجان روتردام السينمائى ومر بعدد من المحطات الهامة قبل أن يحصد 3 جوائز فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ40.



وأضاف التقرير أن الفيلم مستوحى من فيلمه المميز "جلد حى"، وتدور أحداث "ورد مسموم" داخل منطقة المدابغ في القاهرة حيث تعيش عاملة النظافة تحية وشقيقها صقر وأمهما.



ترتبط تحية بعلاقة وثيقة مع شقيقها الذي تهتم بكافة شؤونه وتفاصيل حياته وعندما يقرر الشقيق الخروج من الحي الفقير والهجرة بشكل غير شرعي بحثا عن حياة أفضل تبذل تحية كل ما بوسعها لمنعه حتى يبقى بجوارها.



ويحق لكل دولة في العالم ترشيح أحد أفلامها للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لتقوم بعد ذلك أكاديمية فنون وعلوم السينما في الولايات المتحدة بإعلان الأفلام المقبولة ضمن قائمة أولية في ديسمبر، ثم إعلان قائمة مختصرة في يناير من العام المقبل، ويقام حفل إعلان وتوزيع الدورة الثانية والتسعين لجوائز الأوسكار في التاسع من فبراير 2020 في هوليوود.