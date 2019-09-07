علي معلول يشارك فى فوز تونس على موريتانيا .. بصافرة تحكيم مصرية

فاز منتخب تونس الأول لكرة القدم على ضيفه منتخب موريتانيا بهدف مقابل لا شيء وديا، فى المباراة التى جمعت بينهما على الملعب الأولمبي برادس ، فى لقاء كانت صافرته مصرية عن طريق الحكم المصري إبراهيم نور الدين.



هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق عمر العيوني في الدقيقة 78 ، على معلول لاعب الأهلي جلس على مقاعد البدلاء أولا قبل أن يشارك في الدقيقة 62 بدلا من أسامة الحدادي.



وسجل عمري العيوني هدفا سيبقى في ذاكرته كثيرا لأنه هدفه الدولي الأول بقميص تونس في ظهوره الأول مع المنتخب.



واستغل صاحب الـ 27 عاما عرضية أرضية من يوسف المسكاني في الدقيقة 78 حولها داخل الشباك، ليكتب الهدف الأول في مسيرته الدولية.



قبل الهدف مباشرة، كاد علي معلول العائد من جديد للمشاركة مع منتخب تونس، أن يصنع الهدف الأول لمنتخب بلاده بعد تمريرة متقنة ضرب خط الدفاع ووصلت إلى المساكني ولكن الأخير سدد خارج المرمى.



ويلعب منتخب تونس أمام منتخب كوت ديفوار يوم الثلاثاء المقبل في لقاء ودي جديد استعدادا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.