ألمانيا ضد هولندا.. فوائد عديدة للماكينات رغم الهزيمة من الطواحين..فيديو

رغم فوز منتخب هولندا ضد ألمانيا، فإن منتخب ألمانيا ضد هولندا حقق رقمًا مميزًا رغم خسارته أمام الطواحين بنتيجة 2 – 4 في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة بمدينة "هامبورج" الالمانية، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



وسجل توني كروس لاعب منتخب ألمانيا هدفًا من ركلة جزاء في شباك هولندا، وهو الهدف الـ 20 الذي يتمكن منتخب "الماكينات الألمانية" من تسجيله من ركلة جزاء في تاريخ مشاركاته بتصفيات كأس الأمم الأوروبية ، وبات منتخب ألمانيا بجانب إسبانيا الأكثر تسجيلًا من ركلات جزاء في تاريخ تصفيات اليورو بـ 20 هدفًا.



ونجح منتخب هولندا في رد اعتباره أمام نظيره ألمانيا بعدما تمكن بطل كأس العالم 2014 من تحقيق الفوز على هولندا بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الهولندية "أمستردام" في مارس الماضي ضمن التصفيات ذاتها.



كما أعادت مباراة ألمانيا وهولندا إلى الأذهان، مباراتي الموسم الماضي التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، وفاز منتخب هولندا بنتيجة 3 - صفر على ملعبه "ذهابًا" ثم تعادلا 2 - 2 في ألمانيا "إيابا".