ألمانيا ضد هولندا.. رقم سلبي للماكينات وايجابى للطواحين.. فيديو

رغم فوز منتخب هولندا ضد ألمانيا، فإن منتخب ألمانيا ضد هولندا حقق رقمًا مميزًا رغم خسارته أمام الطواحين بنتيجة 2 – 4 في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة بمدينة "هامبورج" الالمانية، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



منتخب هولندا سجل 4 أهداف في الشوط الثاني من مباراة لأول مرة منذ يونيو 2014 في كأس العالم ضد إسبانيا ، كما تلقى منتخب ألمانيا 4 أهداف في مباراة تنافسية على أرضه للمرة الثالثة في تاريخه:

1-5 ضد إنجلترا في 2001

4-4 ضد السويد في 2012

2-4 ضد هولندا في 2019



ونجح منتخب هولندا في رد اعتباره أمام نظيره ألمانيا بعدما تمكن بطل كأس العالم 2014 من تحقيق الفوز على هولندا بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الهولندية "أمستردام" في مارس الماضي ضمن التصفيات ذاتها.



كما أعادت مباراة ألمانيا وهولندا إلى الأذهان، مباراتي الموسم الماضي التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، وفاز منتخب هولندا بنتيجة 3 - صفر على ملعبه "ذهابًا" ثم تعادلا 2 - 2 في ألمانيا "إيابا".