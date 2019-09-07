مستشار الأمن القومي يكشف شروط أمريكا للتصالح مع إيران

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم السبت، إن إيران لن تحصل على أي إعفاء من العقوبات حتى تتوقف عن الكذب ونشر الرعب.



وأوضح بولتون في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أي شخص يقول إن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 ليست متجهة إلى سوريا فهو مخطئ، يمكننا التفاوض مع إيران لكن على طهران أن تتوقف عن الكذب ونشر الرعب حتى تحصل على أي إعفاء من العقوبات المفروضة عليها".



وبدأت إيران في مايو تتنصل تدريجيًا من التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع القوى الكبرى بهدف منعها من حيازة سلاح نووي.



وأعلنت طهران، الأربعاء، مرحلة جديدة في هذه السياسة تقضي بالتخلي عن أي قيود تحد من قدرتها على إجراء أبحاث وتطوير في المجال النووي، على أن تعلن السبت تفاصيل هذه المرحلة.