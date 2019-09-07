العربي الأوروبي يسلط الضوء على انتهاكات جماعة الإخوان

صرح أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف بأن المنتدى يكثف نشاطه في الدورة ٤٢ لمجلس حقوق الإنسان، والتي تنعقد خلال الفترة من ٩-٢٧ سبتمبر وهي الدورة الأخيرة في عام ٢٠١٩ قبل أن يعود المجلس للانعقاد في فبراير ٢٠٢٠ من خلال الدورة ٤٣، وهي الدورة الأهم والتي تأتي قبل توقف أكثر من ٥ أشهر والتي تأتي أهميتها أيضا قبل العرض الدوري الشامل لملف مصر (UPR) في ١٣ نوفمبر وسط توقعات بتحركات مكثفة من عدد من المنظمات الدولية بهدف تكوين رأي عام مضاد داخل أروقة المجلس الدولي لحقوق الإنسان.



ويناقش المنتدى عددا من القضايا الحقوقية وعلى عدد من القضايا الحقوقية وعلى رأسها التحريض المستمر لجماعات الإخوان المسلمين على استخدام العنف لقتل المدنيين ورجال إنفاذ القانون من خلال القنوات الإعلامية، والتي تبث من تركيا، كما سيتقدم المنتدى بشكوى للمفوضية السامية يطالب فيها بضرورة إدانة العمليات الإرهابية التي تنفذها الحركات الإرهابية الذراع المنفذ وعلى رأسها حركة حسم ولواء الثورة مطالبين المفوضية السامية بحث المنظمات الحقوقية الدولية بإدانة تلك العمليات الإرهابية، والتي تستهدف المواطنين الأبرياء، وهو ما يتنافى بشكل واضح مع كل العهود والصكوك الدولية التي تدين وتجرم هذه العمليات وتعتبرها جرائم في حق الإنسانية وتتطلب تقديم الدعم الدولي الرسمي وغير الحكومي للدول المتضررة من العمليات الإرهابية.



وأكد نصري، أن المنتدى مستمر في حضور الفعاليات الجانبية التي تنظمها المنظمات التابعة لجماعة الإخوان للرد على التقارير المفبركة عن أوضاع حقوق الإنسان بهدف تشويه سمعة مصر أمام المجتمع من خلال تحويل الخلاف الحقوقي إلي معركة إعلامية الهدف منها تصفية حسابات سياسية لصالح دول لها خلافات مع الدولة المصرية.



وعلى صعيد متابعة أوضاع حقوق الإنسان في دول الصراع المسلح تأتي اليمن على رأس أولويات المنتدي بسبب الأوضاع الإنسانية المتردية والتجاوزات والانتهاكات اليومية التي ترتكبها ميلشيات الحوثي في حق الشعب اليمني، وهو ما يتطلب التعاون بشكل مكثف مع المنظمات الحقوقية المحلية التي تقدم لنا تقارير بأخر مستجدات الوضع الحقوقي في مناطق الصراع ومن ثم رفعها للمجلس الدولي لحقوق الإنسان من خلال الآليات المتاحة لدينا وهي تقديم عدد من المداخلات الشفوية تحت البنود الثالث تعزيز وحماية حقوق الإنسان والبند الرابع الحالات التي تستدعي لفت نظر المجلس الدولي والبند العاشر تقديم الدعم الفني وبناء القدرات كما سينظم المنتدى فعالية جانبية يناقش فيها أوضاع حقوق الإنسان يشارك فيها حقوقيون يمنيون، وشهادات حية توثق جرائم الحرب التي ترتكبها ميلشيات الحوثيين في حق الشعب اليمني.

