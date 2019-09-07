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فن

رامي رضوان عن حلقة شريف منير: بحبه جدا كممثل.. ومتابعون: رجعتنا لزمن الفن الجميل

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:38 ص
شريف منير و رامي
شريف منير و رامي رضوان
مصطفى كرم
نشر الإعلامي رامي رضوان صورة جديدة له مع الفنان شريف منير عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر شريف منير مع رامي رضوان بحلقة مساء أمس من برنامج مساء dmc.

وعلق رامي رضوان على الصورة قائلا "بحبه جدا كممثل وكإنسان اتشرفت بوجودك معايا النهارده والله"

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "حلقة كانت جميلة اوووي بجد كانت تحفة" و"فنان له كل التقدير والاحترام بجد رجعتنا لايام الزمن الجميل".

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