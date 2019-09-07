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أخبار العالم

تنعى وتندد.. أول تعليق من أمريكا على وفاة موجابي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:00 ص
موجابي
موجابي
أحمد قاسم
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إن الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موجابي الذي توفي أمس خذل آمال شعبه رغم أنه ساهم في تحريره.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة مورجان أورتيجاس في بيان لها أن واشنطن تندد بانتهاكات موجابي لحقوق الإنسان وسوء إدارته الاقتصاديّة التي "أفقرت الملايين“ من شعب زيمبابوي.

وأضافت: "نقدّم تعازينا إلى من يبكون فقدان رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي".

وتابعت: "”نُواصل دعم تطلّعات الزيمبابويين نحو مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا".

وتوفى موجابي بطل استقلال البلاد التي حكمها بقبضة حديد بين 1980 و2017، الجمعة في سنغافورة عن 95 عاما، بعد أقل من عامين على إطاحته.

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