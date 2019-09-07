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رياضة

رشحه حسام غالى..حسين عبد الدايم: فضلت اشتغل مع الأهلي ورفضت عرض ميدو.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:31 ص
حسين عبد الدايم
حسين عبد الدايم وليندمان
محمد رشاد
كشف حسين عبد الدايم مخطط أحمال الأهلي السابق عن بدايته في العمل بالأندية وكيف تواجد في الجهاز الفني للنادي الأهلي.

وقال عبد الدايم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ميدو كلمني أثناء وجوده في نادي وادي دجلة ولم أكن أعرفه وقتها، طلب مني عقد اجتماع خاص وبعدها أكد لي رغبته في تواجدي بالانضمام للجهاز".

متابعًا "حسام غالي كان بيتدرب معايا، وقالي في حد من الأهلي هيكلمك، وعقدت جلسة خاصة مع محمد يوسف وامتدت الجلسة لساعات طويلة".

واستكمل "حسام غالي وصلني للأهلي وفتح لي السكة، لكن الأهلي مشغلنيش علشان خاطر حسام غالي، هو أخويا الكبير وبستشيره كتير جدًا، لكن اللي بيخش الأهلي بيكون علشان يستاهل".

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