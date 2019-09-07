ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي السلطان الحفني بالإسكندرية يستغيثون من القمامة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
كريم ناصر
أرسل محمد يوسف، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة وسيطرة الباعة الجائلين على شوارع محافظة الاسكندرية .

وأوضح محمد ان منطقة مسجد السلطان الحنفى و الشيخ صالح تعانى من انتشار الروائح الكريهة تعانى من انتشار اكوام القمامة و سيطرة الباعة الجائلين على مساحة الشارع ،مفسدة المظهر الحضارى للحي.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حدائق الأهرام تعاني من انتشار القمامة بالشوارع

سكان غمرة يستغيثون من انتشار القمامة بالشوارع

أهالي حلمية الزيتون يستغيثون من أكوام القمامة

سكان القطامية يشكون من تكسير الأرصفة والقمامة

سكان منطقة محمد نجيب يستغيثون من انتشار القمامة

ترشيحاتنا

سعد سمير: لاعبو الأهلى تنازلوا عن مكافآت بطولة أفريقيا عام 2012.. فيديو

قلق برلماني بسبب حظر استيراد الدواجن.. اقتصادية النواب تعرب عن مخاوف من ارتفاع الأسعار بعد القرار.. ولجنة الزراعة: دعم للمنتج المحلي

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

حمامات كليوباترا.. حكاية أشهر قصة حب على ساحل مرسي مطروح

أحمد الفيشاوى ينضم لفيلم عقد الخواجة مع هيفاء وهبى

مدرب أحمال الأهلي السابق: خبرتي كلاعب كرة أفادتني كثيرا

الزوجة خططت والعشيق نفذ.. تفاصيل قتل ربة منزل لـ زوجها فى البحيرة على طريقة الأفلام العربي

اشمعنى انا متكرمتش.. مرتضى منصور يهاجم تكريم محمود الخطيب.. فيديو

نقل حكيم للمستشفى بعد إنقلاب سيارته على طريق السويس.. صور

هاجم شحاتة ويونس وحازم إمام.. مرتضى منصور: غياب رموز النادي عن الجمعية العمومية أمر مخزي.. فيديو

الإفتاء: لبس الرجل سلسلة حرام في حالتين.. فيديو

شريف منير يكشف سر خلافه مع كريم عبد العزيز ومنى زكي

منتجو الدواجن يلعبون بالنار ويحظرون استيرادها.. اقتصادية النواب: ارتفاع كبير في الأسعار

جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا

شاهد.. أمريكي يوثق لحظة تدمير منزله بسبب إعصار دوريان

اخبار الرياضة .. نيمار يسجل فى تعادل البرازيل وكولومبيا .. مرتضى منصور يفتح النار على رموز نادي الزمالك.. صامويل ايتو يعلن اعتزال كرة القدم .. وهولندا تقسو على ألمانيا برباعية

سعر الدولار اليوم السبت 7-9-2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا