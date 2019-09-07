أهالي السلطان الحفني بالإسكندرية يستغيثون من القمامة

أرسل محمد يوسف، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة وسيطرة الباعة الجائلين على شوارع محافظة الاسكندرية .



وأوضح محمد ان منطقة مسجد السلطان الحنفى و الشيخ صالح تعانى من انتشار الروائح الكريهة تعانى من انتشار اكوام القمامة و سيطرة الباعة الجائلين على مساحة الشارع ،مفسدة المظهر الحضارى للحي.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.