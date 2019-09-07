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بين الناس

أهالى الزيتون : نعانى من الصرف الصحي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:05 ص
صدى البلد
كريم ناصر
أرسل محمد شعبان، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار مياه الصرف الصحى بحى الزيتون بمحافظة القاهرة.

وأوضح طارق علام أن محيط منطقة محطة مترو حدائق الزيتون يعانى من تراكم مياه الصرف وانتشارها فى الشارع باستثمار ما ادى الى تعطل حركة السير يوميا وحدوث تكسيرا بالشارع ، مفسدة المظهر الحضارى للحي.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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