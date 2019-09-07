جمعية منشية النوبة بأسوان تكرم الطلاب المتفوقين.. شاهد

شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة نائبًا عن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فعاليات حفل جمعية منشية النوبة لتكريم المتفوقين للعام الدراسى 2018/2019 من طلبة الدراسات العليا وخريجي الجامعات والثانوية العامة والثانوى الفنى والشهادة الإعدادية وحفظة القرآن الكريم ، بجانب أصحاب الهمم من ذوى الاحتياجات الخاصة والذى نظمته الجمعية للعام السادس عشر على التوالى حيث حملت إحتفالية هذا العام إسم المرحوم " أبو السعود حمته " .



وذلك بحضور المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة السابق ، والدكتور محمد بشير مستشار العلاقات الخارجية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وأسامة فتحى داود رئيس مجلس إدارة الجمعية ، بجانب لفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية بالمحافظة ، علاوة على الطلاب والطالبات المكرمين وأسرهم .



وفى كلمته التى ألقاها نيابة عن محافظ أسوان قدم السكرتير العام خالص الشكر والعرفان للقائمين على تنفيذ هذه المبادرة الرائدة من مجلس إدارة جمعية منشية النوبة العريقة لإضفاء البهجة والسرور على وجوه المكرمين من أبنائنا الطلاب وأسرهم وليكون حافزًا ودافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والكفاح والجد والإجتهاد بمختلف المراحلة التعليمية .



مقدمًا التحية والتقدير للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات ولأسرهم الذين كان لهم الأثر الأكبر فى تفوقهم ونبوغهم ، بجانب تقديم التحية أيضًا للمعلمين الأجلاء الذين ساهموا بأدائهم المتميز وجهدهم المتواصل فى النهوض بالعملية التعليمية وإستثمارها لصالح أبنائنا وبناتنا على الوجه الأكمل وهو الذى يؤكد على أهمية العلم وقيمة المعلمين ودورهم الرائد فى تخريج وبناء جيلًا قويًا من الأطفال والشباب القادرين على تحمل المسئولية ومواجهة التحديات والعبور بوطننا الغالى مصر لغدٍ أفضل ومستقبل مشرق .



وشهدت فعاليات الإحتفال قيام اللواء حازم عزت والشخصيات العامة تسليم دروع التكريم للمتفوقين بإجمالى 6 طلاب من حملة درجة الماجستير و 32 من خريجى الكليات بالجامعات المختلفة و 33 من خريجى الثانوية العامة و 19 من خريجى الثانوى الفنى ، و 73 من الحاصلين على الشهادة الإعدادية ، بجانب 8 من حفظة القرآن الكريم و 6 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، هذا فيما شهدت الفعاليات أيضًا تلاوة للقرآن الكريم والسلام الجمهورى ، علاوة على تقديم العديد من الفقرات الفنية والغنائية .