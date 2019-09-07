مهرجان الرياضات الشاطئية ينعش السياحة بمطروح

تمتلك محافظة مطروح العديد من المقومات السياحية من شواطئ خلابة متدرجة الالوان ورمال بيضاء ناعمة جعلها من أفضل الشواطئ في العالم.



ونظرا لأهمية شواطئ مطروح وسعيا لزيادة الدعم السياحي نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون ووزارة التعليم العالي المهرجان الرياضى للرياضات الشاطئية بمرسى مطروح، والذي يقام تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات، وجامعة الإسكندرية، وذلك بمعسكر الجامعة في مدينة مرسى مطروح.



ويحظى هذا المهرجان الرياضي بأهمية كبيرة في تسليط الضوء على مقومات مطروح والذي يقام خلال الفترة من ٥ حتى ١٠ سبتمبر،بمشاركة 450 طالبا وطالبة في إطار المشروع القومي للياقة البدنية وخطة الأنشطة المشتركة بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم، العالي .



ويتضمن المهرجان ألعاب كرة القدم الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، وبعض المسابقات الترفيهية مثل شد الحبل والبحث عن الكنز، وسباحة الموانع وتنس الطاولة والشطرنج والدومينو والتحدي وحفلات سمر بالإضافة إلى تنظيم برنامج سياحي بمحافظة مطروح.



ويوكد عبد الرحمن بريدان من محافظة مطروح الي اهمية تشجيع اقامة مثل هذه المهرجانات الرياضية والتي تدعم الاقبال السياحي لها.



واضاف ان الرياضة تحظى باهتمام كبير يين المواطنين لذلك فان تقوم بدور كبير في تسليط الضوء على مطروح خاصة وان المحافظة رغم الإقبال الكبير عليها إلا انها لم تحقق الجذب السياحي المطلوب



ودعا هاني السيد محمود إلاستفادة من تجربة لعب الاسكواش تحت سفح الهرم والتي كان لها اثر كبير في دعم السياحة لها وذلك بالاهتمام بالألعاب الشاطئية .



وأضاف أن مطروح تمتلك العديد من الشواطئ ذات الطبيعة الساحرة مثل عجيبة وكليوباترا والغرام والابيض وروميل.