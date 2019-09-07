خالد الصاوي يعلق عن قرار تأجيل تكريمه للعام القادم من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

رد الفنان خالد الصاوي علي قرار تأحيل تكريمة من ادارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي للعام القادم بسبب مهرجان الجونة السينمائي.



وعلق خالد الصاوي علي تدوينة مهرحان القاهره الدولي للمسرح عبر فيس بوك قائلا "كل الامتنان مني لحضراتكم، انه تتويج السعي والمثابرة والاندفاع المغامر والأخطاء التي علمتني منذ تحولت بكل كياني من المحاماة الى الفن وفتحتم مشكورين الباب لي ولزملائي بالمسرح الحر منذ كان فكرة بعيدة عام ١٩٨٨ على خشبة الطليعة العزيزة وحتى اخر تجاربي المسرحية على الهناجر الحبيب عام ٢٠٠٤".



واضاف :" لن يفوتني تقديم وافر الاحترام لأربعة من الأيادي البيضاء على مشواري: معالي الوزير الأسبق فاروق حسني الذي أرسى مهرجاننا برؤية بعيدة المدى، والدكتورة هدى وصفي الأم الروحية لجيلي من المسرحيين المستقلين والمرحومة د. نهاد صليحة التي دعمتني ببسالة انا وفرقتي وتيار المسرح الحر قبلما يقوى عودنا، ورفيق السعي المسرحي الجاد الذي تعلمت منه أهم ما احتجته في شبابي المبكر وأعطاني جواز دخول التجريبي والطليعة في عرض صلوات فرعونية من إخراجه الاستاذ احمد مختار الاعلامي والناشط الثقافي والصديق الذي صدقني القول دوما ولن أنسى يوم قال لي: خالد انت الآن أفضل من عامين سابقين، كنت ممثلا بتقدير ضعيف ثم مقبول ثم جيد، أتمنى أن أراك تصعد، أرجو ألا تهدر حماسي لك، شكرا لحضراتكم ولكم مني كل المحبة والتقدير".



وكان الحساب الرسمي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي قد نشر عبر فيس بوك قائلا" قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي تأجيل تكريم الفنان القدير #خالد_الصاوي بمنحه ميدالية المهرجان التذكارية إلى الدورة القادمة ، وذلك نظرًا لارتباطه المسبق بحضور مهرجان الجونة السينمائي هذا العام".