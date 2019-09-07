أهالى المرج الجديدة نعانى من انتشار التكاتك

أرسلت ولاء محمد، أحد قرّاء "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع تشكو فيها من انتشار التكاتك الدائم أمام محطة مترو المرج الجديدة.



وأوضحت ولاء أن منطقة محطة مترو المرج الجديدة تعانى من التراكم الدائم لسائقى التكاتك واتخاذهم المكان موقفا لهم ما ينشر نوعا من البلطجة بالحى ويعطل حركة المرور.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360