اللبنانى جدار الصوت يحصد 3 جوائز فى مهرجان فينيسيا

حصد الفيلم اللبناني "جدار الصوت" للمخرج أحمد غصين، ٣ جوائز خلال عرضه الأول ضمن مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.



وفاز الفيلم بالجائزة الكبرى كأحسن فيلم، وجائزة الجمهور، بالاضافة إلى جائزة أفضل مساهمة فنية، ويقوم ببطولته بطرس روحانا، عصام بوخالد، كرم غصين، سحر منقاره.



يعود بنا الفيلم إلى عام ٢٠٠٦، حيث يتوجه "مروان" إلى الجنوب بحثا عن والده، في الوقت الذي يشن فيه الجيش الإسرائيلي الحرب على لبنان، فيجد "مروان" نفسه محاصرا مع ٤ من أبناء بلدته في أحد المنازل، في حين تستقر فرقة من الجيش في الطابق الأعلى من المنزل، وسرعان ما تأخذ الأمور منحى غير متوقع.



أسبوع النقاد في دورته الـ34 من تنظم جمعية نقاد السينما الإيطالية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية.



ويعرض خلال هذه التظاهرة 7 أفلام هي الأفلام الأولى لمخرجيها.