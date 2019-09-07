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فن

مع لميس الحديدي ودلال عبد العزيز... إلهام شاهين تحتفل بميلاد رجاء الجداوي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:43 ص
الهام شاهين ورجاء
الهام شاهين ورجاء الجداوي
مصطفى كرم
احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد الفنانة رجاء الجداوي ال 80 عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إلهام شاهين بالصورة مع الفنانة رجاء الجداوي والفنان دلال عبد العزيز والإعلامية لميس الحديدي.

وعلقت الهام شاهين على الصورة قائلة "كل سنه وحبيبة قلبى رجاء الجداوى طيبه . بحبك يا أطيب قلب و أحن حضن . ربنا يخليكى لنا و يعطيكى الصحه و يفرح قلبك دايما" .

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "ماشاالله عليكم الله يطول بعمركم منورين ❤️😘" و "كل سنة وانت طيبة يا جوجو ".

وتحتفل الفنانة رجاء الجداوي بعيد ميلادها ال 80 بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام

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