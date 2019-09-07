مواعيد مباريات اليوم السبت 7-9-2019 .. تصفيات يورو 2020 وكأس العالم 2022

يقام اليوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2019 مباريات في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 وتصفيات كأس العالم 2022 ووديات دولية للمنتخبات.



التصفيات المؤهلة ليورو 2020



كوسوفو مع التشيك 3.00 عصرا

إنجلترا مع بلغاريا 6.00 مساء

ليتوانيا مع أوكرانيا 6.00 مساء

تركيا مع أندورا 8.45مساء

فرنسا مغ ألبانيا 8.45 مساء

صربيا مع البرتغال 8.45 مساء



تصفيات كأس العالم 2022 "أفريقيا"



بوتسوانا مع مالاوي 4.00 عصرا



مباريات دولية ودية



الولايات المتحدة الأمريكية مع المكسيك 2.30 صباحا

البرازيل مع كولومبيا 2.30 صباحا

كوستاريكا مع أوروجواي 4.00 صباحا

مصر الأوليمبي مع السعودية الأوليمبي 8.00 مساء