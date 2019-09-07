ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والدة سعد الدين سمير توجه طلبا لجماهير الأهلي.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:20 ص
والدة سعد الدين سمير
والدة سعد الدين سمير
محمد رشاد
طالبت والدة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ومنتخب مصر من جماهير النادى الوقوف خلف ابنها خلال الفترة الحالية.

وقالت والدته خلال فيديو مسجل عبر برنامج "سهرة مع" المذاع على قناة الأهلى : "بطالب جماهير الأهلى الوقوف بجانب سعد سمير مؤكدة أنه لم يتوان فى التضحية لصالح النادى".

وتحدثت والدة نجم الأهلى أن سعد سمير عانى طيلة فترات حياته الأولى لكنه كان بارًا بعائلته منذ الصغر وهو أمر لاحظته منذ أن كان طفلًا.

وتابعت سعد تعرض للإصابة بجرح قطعى فى الوجه أمام الزمالك بطول 7 غرز لكنه رفض الخروج ايمانًا منه بأنه عاشق النادى ويحب التواجد دائمًا فى الفريق والمشاركة فى البطولات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صورة لـ نجمي الأهلي في ألمانيا تثير الجدل .. شاهد

شاهد .. سعد سمير برفقة بركات ووليد سليمان

بعد التتويج بالدوري.. عماد متعب يوجه رسالة لجماهير الأهلي

نبيل الحلفاوي عن عدم ذكر اسم الخطيب بالمؤتمر: الأهلي يا سادة

سعد سمير: لاعبو الأهلى تنازلوا عن مكافآت بطولة أفريقيا عام 2012.. فيديو

ترشيحاتنا

الزوجة خططت والعشيق نفذ.. تفاصيل قتل ربة منزل لـ زوجها فى البحيرة على طريقة الأفلام العربي

أسطورة الكاميرون صامويل إيتو يعلن اعتزاله كرة القدم

بعد النجاح الساحق.. كريم عبد العزيز: جزء ثالث من الفيل الأزرق.. فيديو

أخبار البرلمان .. موعد وقيمة الزيادة السنوية للمعاشات ..تحذير من ارتفاع أسعار الدواجن .. ومفاجأة بشأن مستقبل اسعار الذهب

ضبط أجهزة تصوير سينمائي مهربة مع مضيفة جوية في مطار القاهرة

جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا