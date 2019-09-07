والدة سعد الدين سمير توجه طلبا لجماهير الأهلي.. فيديو

طالبت والدة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ومنتخب مصر من جماهير النادى الوقوف خلف ابنها خلال الفترة الحالية.





وقالت والدته خلال فيديو مسجل عبر برنامج "سهرة مع" المذاع على قناة الأهلى : "بطالب جماهير الأهلى الوقوف بجانب سعد سمير مؤكدة أنه لم يتوان فى التضحية لصالح النادى".





وتحدثت والدة نجم الأهلى أن سعد سمير عانى طيلة فترات حياته الأولى لكنه كان بارًا بعائلته منذ الصغر وهو أمر لاحظته منذ أن كان طفلًا.



