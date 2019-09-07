أخبار الفن| عيد ميلاد رجاء الجداوى الـ80.. ومناوشات راغب علامة وأحلام مستمرة

نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:نشرت الفنانة ولاء الشريف بطلة مسلسل ابو العروسة مجموعة من الصور لها مع خطيبها وأسرتها من حفل خطوبتها على الفنان ماجد الشرقاوي.حرص النجم راغب علامة على توضيح الخلاف الذى يعتقد انه نشب بينه وبين الفنانة أحلام خلال مشاركتهما سابقا فى برنامج arab idol، وأشار إلى أن الأمر مهنى فقط وان علاقتهما جيدة على المستوى الشخصى.أبرز موقع hollywood reporter اختيار فيلم ورد مسموم لتمثيل السينما المصرية فى منافسات جائزة الاوسكار لأفضل فيلم اجنبى، وقالت أن عمل المخرج أحمد فوزى صالح انطلق من مهرجان روتردام السينمائى ومر بعدد من المحطات الهامة قبل أن يحصد 3 جوائز فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ40.رد الفنان خالد الصاوي علي قرار تأحيل تكريمة من ادارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي للعام القادم بسبب مهرجان الجونة السينمائي.شاركت الفنانة درة جمهورها بصورة جديدة لها عبر خاصية "story "بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.احتفلت الإعلامية بوسي شلبي بعيد ميلاد الفنانة رجاء الجداوي ال 80 عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.