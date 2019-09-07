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فن

أخبار الفن| عيد ميلاد رجاء الجداوى الـ80.. ومناوشات راغب علامة وأحلام مستمرة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:02 ص
رجاء الجداوى و بوسى
رجاء الجداوى و بوسى شلبى
نبيل العدوى
نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:


ولاء الشريف تحتفل مع أسرتها بحفل خطوبتها.. ومتابعون: أبو العروسة الحقيقي اهو
نشرت الفنانة ولاء الشريف بطلة مسلسل ابو العروسة مجموعة من الصور لها مع خطيبها وأسرتها من حفل خطوبتها على الفنان ماجد الشرقاوي.

أنا راغب والأجر على الله.. راغب علامة يتوعد أحلام بمقلب ساخن.. فيديو
حرص النجم راغب علامة على توضيح الخلاف الذى يعتقد انه نشب بينه وبين الفنانة أحلام خلال مشاركتهما سابقا فى برنامج arab idol، وأشار إلى أن الأمر مهنى فقط وان علاقتهما جيدة على المستوى الشخصى.

هوليوود ريبورتر تبرز اختيار ورد مسموم لتمثيل مصر فى الاوسكار
أبرز موقع hollywood reporter اختيار فيلم ورد مسموم لتمثيل السينما المصرية فى منافسات جائزة الاوسكار لأفضل فيلم اجنبى، وقالت أن عمل المخرج أحمد فوزى صالح انطلق من مهرجان روتردام السينمائى ومر بعدد من المحطات الهامة قبل أن يحصد 3 جوائز فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ40.

خالد الصاوي يعلق عن قرار تأجيل تكريمه للعام القادم من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح
رد الفنان خالد الصاوي علي قرار تأحيل تكريمة من ادارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي للعام القادم بسبب مهرجان الجونة السينمائي.

بدون ميك اب.. درة بإطلالة ناعمة من منزلها
شاركت الفنانة درة جمهورها بصورة جديدة لها عبر خاصية "story "بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

بوسي شلبي تهنئ رجاء الجداوي بعيد ميلادها الـ 80
احتفلت الإعلامية بوسي شلبي بعيد ميلاد الفنانة رجاء الجداوي ال 80 عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

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