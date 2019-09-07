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أخبار العالم

مدرب بطل إيران في الجودو يلجأ لـ ألمانيا هربا من بطش طهران

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:55 ص
محمد منصوري وسعيد
محمد منصوري وسعيد ملائي
أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام إيرانية، أمس الجمعة، إن مدرب فريق الجودو الإيراني محمد منصوري، قدم طلب لجوء إلى ألمانيا، ملتحقا ببطل جودو إيران، سعيد ملائي، الذي يرفض العودة إلى البلاد.

وذكر موقع "تابناك" الإيراني أن منصوري موجود في ألمانيا إلى جانب سعيد ملائي، مؤكدًا أن لجوءهما "تم وفق سيناريو معد سلفا"، فيما أشارت وكالة "فارس" الإيرانية أن منصوري، الذي شغل خلال العام ونصف العام الماضي منصب المدير الفني للمنتخب الإيراني للجودو، وحاصل على تأشيرة طويلة الأجل إلى أوروبا، استغل الفرصة لمغادرة طهران إلى فرانكفورت، وتشير التقارير إلى أنه انضم إلى سعيد ملائي.

وكان بطل الجودو الإيراني العالمي، سعيد ملائي، الذي شارك في مسابقات عالمية للجودو في طوكيو، في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، ذهب إلى ألمانيا وتقدم بطلب اللجوء، كاشفا عن ضغوط مارستها السلطات الأمنية في طهران على أسرته، لكي ينسحب من أمام منافسه الإسرائيلي.

وأكد الاتحاد الدولي للجودو الأخبار الواردة حول طلب اللجوء الذي قدمه ملائي، وأعرب عن تأييده ودعمه له، منتقدا بشدة قيام الحكومة الإيرانية بسبب ما وصفها "تسييس الرياضة" من خلال حرمان سعيد ملائي من مبارزة منافسه الإسرائيلي ساجي موكي في بطولة العالم للجودو في طوكيو.

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