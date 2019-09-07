نوكيا تعيد إحياء هاتف 2729 القابل للطي بمزايا جديدة

أعلنت شركة "إتش.إم.دي" الفنلندية أنها تعمل "إحياء" هواتف "نوكيا" الكلاسيكية بأشكال حديثة على مدار الأعوام القليلة الماضية، بدءا بهاتف "نوكيا 3310".



وقالت الشركة، والتي تملك العلامة التجارية "نوكيا"، إنها سوف تعيد إحياء هاتف "نوكيا 2720" القابل للطي، والذي أطلقته لأول مرة في الأسواق عام 2009، حيث حظي بشهرة واسعة آنذاك.



على الرغم من شكله التقليدي، إلا أن الهاتف سيأتي بميزات حديثة بينها دعم الاتصال بتقنية الجيل الرابع من الإنترنت 4G، ومزودا بتطبيقات مثل "خرائط غوغل" و"واتس آب" و"فيسبوك".



وأعلنت الشركة عن هذا الخبر خلال معرض IFA 2019 التجاري في برلين، وقالت إن الهاتف مصمم من أجل المستخدمين الذين يبحثون عن "التخلص من السموم الرقمية"، أي الاستراحة من أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المستخدمة لتقليل التوتر أو التركيز أكثر على العالم من حولهم.