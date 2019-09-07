رضوي الشربيني ومفيدة شيحة على رأس القائمة .. إعلاميون يقننون أوضاعهم بنقابتهم

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن هناك عددا كبيرا من الإعلاميين، والعاملين في وسائل الإعلام، تواصلوا مع النقابة خلال الفترة الماضية، من أجل استكمال أوراقهم للحصول على تصريح مزاولة المهنة .





وأضاف سعدة في تصريحات لصدى البلد، أن هناك عددا كبيرا أيضًا حصل بالفعل علي تصاريح لمزاولة المهنة، مشيرًا الى أن أبرز الإعلاميين الذين تواصلوا مع النقابة خلال الفترة الماضية هم، الحقوقية نهاد أبو قمصان مقدمة برنامج "حكايات نهاد" على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، والإعلامية بقناة النهار لمياء عبد الحميد، والإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج هي وبس، والإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية منى عبد الغني، والإعلامي أيمن رشوان مقدم برنامج الدكتور على قناة القاهرة والناس.





وتابع سعدة ، أن النقابة ولجنة القيد تحاول قدر المستطاع التسهيل على كافة العاملين في مجال الإعلام، من أجل تقنين أوضاعهم، موضحًا أن النقابة هدفها تطبيق القانون ولا تسعى لترهيب أحد.