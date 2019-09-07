إسرائيل تقصف أهدافا عسكرية لحماس في غزة والاتحاد الأفريقي يرفع الحظر عن السودان.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الوطن: وفاة عالم مصري في المغرب بظروف غامضة

وليد جنبلاط: في مصر تشعر بهيبة الدولة وحركة العمران في كل مكان

الخرطوم ترحب برفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي

بومبيو: إعلان خطة السلام بالشرق الأوسط خلال أسابيع

بدعم سعودي.. الأونروا تفتتح أكبر مستودع إمدادات في غزة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.وذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية أن النيابة العامة بمراكش في المغرب أمرت بتشريح جثة عالم مصري تُوفي في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق المصنفة في المنطقة السياحية أكدال، مشيرةً إلى أن العالم يدعى أبوبكر عبد المنعم رمضان، وهو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وقد تُوفي، أمس الأول الأربعاء، داخل مصحة خاصة، نُقل إليها إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بحسب موقع ”زنقة 20“.وأفادت "الراي" بأن الزعيم السياسي اللبناني الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي: "في مصر تشعر بهيبة الدولة وترى حركة العمران في كل مكان"، مضيفًا: "وإذا كان المرء يستشعر ذكريات الماضي، لكن يرى في القيادة المتمثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي توجها استراتيجيا لمصر وللمنطقة العربية، دون إهمال دور مصر في أفريقيا، والأهم أن العروبة متأصلة وتبقى الأساس لإخراج المشرق العربي من عصبياته".على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الأنباء" إن جيش الاحتلال أعلن، مساء الجمعة، أن قواته قصفت بالدبابات والطائرات عددا من الأهداف العسكرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الشمالي، فيما أكد مسئولون فلسطينيون بن الهجمات لم تؤد لإصابات.وبعد بضع ساعات أطلقت خمس قذائف من قطاع غزة تجاه إسرائيل وأكد الجيش الإسرائيلي ذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في بلدة سديروت الحدودية وقريتين قريبتين بعد فترة وجيزة من منتصف ليل السبت .في السياق ذاته، أوضحت "الجريدة" أن جيش الاحتلال قتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب حدود القطاع، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحركة حماس.وذكرت "الراي" أن اتحاد الأفريقي، الجمعة، رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطته وذلك بعد يوم من إعلان تشكيلة الحكومة المدنية السودانية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، حيث قال إن هذا القرار يأتي بعد أن شكلت في البلاد حكومة مدنية أصبحت تقود البلاد، فيما أكدت وزارة الخارجية السودانية، التزام السودان بأهداف ومقاصد الاتحاد الأفريقي الجامعة، باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية.وأبرزت "الوطن" تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأنه يعتقد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستكشف في الأسابيع القادمة تفاصيل خطة السلام التي تأخرت طويلا بين الفلسطينيين وإسرائيل، مضيفًا: "آمل أن يرى العالم هذا كأساس لبناء المستقبل. إنها مشكلة صعبة، سيتعين على هذين الشعبين في النهاية حلها بمفردهما، لكننا نعمل بجد من أجل ذلك"وأفادت "القبس" بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" افتتحت أكبر مستودع إمدادات جديد لها في رفح، جنوب قطاع غزة، بدعم من الرياض، حيث أكد أن ذلك يأتي كجزء من اتفاقية وُقعت بين "الأونروا" والصندوق السعودي للتنمية في مايو 2015 بقيمة 62 مليون دولار أمريكي.وأشارت وكالة الأنباء الكوينية "كونا" إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أن صاروخا باليستيا أطلقته مليشيا الحوثي الموالية لإيران،من محافظة عمران سقط في محافظة صعدة شمالي البلاد، مؤكدًا أن الحوثيين أطلقوا الصاروخ الباليستي من مديرية ححرف سفيان في محافظة عمران.دوليًا، قالت "الأنباء" إلى أن إعصار "دوريان" إلى اليابسة الجمعة فوق كيب هاتيراس في ولاية كارولينا الشمالية كاعصار من الفئة الأولى مع أقصى قدر من الرياح المدمرة التي تقدر بحوالي 150 كيلومترا في الساعة وتهديدات بالامطار الغزيرة والعواصف، فيما حذر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة في بيان من ان "المزيج بين العاصفة الخطيرة والمد والجزر سيؤدي الى غمر المناطق الجافة عادة بالمياه المرتفعة التي تتحرك داخليا من الساحل".