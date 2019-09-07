استعدادات الحكومة للانتقال للعاصمة الادارية وأصحاب ودائع قناة السويس يجددون الثقة في الاقتصاد.. ابرز اهتمامات الصحف المحلية

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي.









الأهرام:

ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الحكومة بحثت في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ترتيبات واستعدادات الوزارات وأجهزة الدولة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت أن مدبولي أكد، خلال الاجتماع، حرصه على متابعة الموقف التنفيذى للانتقال للعاصمة الإدارية والوقوف على أعمال الإنشاءات ونقل الموظفين وإدارة الحى الحكومى بعد الانتقال إليه والجهود المبذولة للتحول الرقمى في المباني الحكومية.



وأشارت إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى استعرضت الخطة التنفيذية للانتقال وتشمل دليلا استرشاديا يحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة فى عملية الانتقال ومؤشرات لقياس الأداء وتحفيز الموظفين للانتقال للعاصمة الجديدة من خلال توفير وحدات سكنية بتسهيلات فى الدفع ووسائل مواصلات.



وفي شأن آخر،ذكرت (الأهرام) أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى أعلنت أن خطة العام المالي الحالى تستهدف توجيه استثمارات قيمتها 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم بمعدل نمو 20% مقارنة بالعام الماضي.



وأوضحت أن الاستثمارات العامة تستحوذ على نحو 35.6 مليار جنيه بنسبة 74% من تلك القيمة فى حين تبلغ الاستثمارات الخاصة 12.5 مليار بنسبة 26% وذلك فى اطار هدف تخصيص الحكومة نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومى الاجمالى لخدمات التعليم، وأن الخطة تستهدف تطوير خمسة برامج اساسية تتضمن برنامج تنمية وتطوير مرحلة رياض الأطفال.



وفي موضوع آخر، أشارت ذكرت (الأهرام) إلى أن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين لشئون الاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أكد أن الجهاز انتهى من وضع المخطط العام لإقامة منطقة لوجستية في مدينة السلوم على مساحة ألف فدان، مشيرا إلى أن المخطط يتضمن تقسيم المساحة إلى 10 مناطق متخصصة، فى مجالات متعددة للمساهمة في إعادة الإعمار بليبيا.



وقال إن الجهاز يستهدف إنشاء 54 منطقة لوجستية فى 27 محافظة ونجح حتى الان فى ترسية 8 مناطق على أبرز وأكبر المطورين العقاريين والتجاريين في مصر وخارجها في محافظات الغربية والبحيرة والشرقية والدقهلية وقنا والأقصر والفيوم والإسماعيلية.



وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه وفي تحد واضح لواشنطن التي تخوض حربا تجارية مستعرة معها أعلنت الصين أمس اعتزامها استثمار 280 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية التي تتضرر جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.



وأضافت أن مصدرا رفيع المستوى على صلة بوزارة البترول الإيرانية، رفض الكشف عن هويته ، أكد أن هذا الاستثمار الهائل يشكل النقطة الرئيسية في اتفاق جديد بين الدولتين، تم تأكيده أثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الصين أواخر أغسطس الماضي لتقديم خارطة طريق لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة عام 2016.



أخبار اليوم: من جانبها ، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن أصحاب ودائع قناة السويس جددوا الثقة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وشهدت فروع البنوك الأربعة المصدرة للشهادات إقبالا ضعيفا في اليوم الأول على صرف استحقاقات الشهادات والتى تبلغ قيمتها 64 مليار جنيه.



وقالت قيادات مصرفية إن الفروع شهدت سيلا من طلبات تجديد الشهادات لأوعية ادخارية جديدة ووصلت نسبة من تركوا أموالهم إلى 96% بعوائد مختلفة ولم تتجاوز نسبة السحب 4%.



وقالت داليا الباز نائب رئيس البنك الأهلى إن نسبة سحب عملاء شهادات قناة السويس بالبنك الأهلى قليلة للغاية على الرغم من وجود توجيهات من قيادة البنك بتسهيل سحب أى أرصدة، وأكدت أن العديد من أصحاب الشهادات قاموا بتجديدها من خلال أوعية جديدة تصل فائدتها الى 14%. وذكرت (أخبار اليوم) أن مطار القاهرة يستقبل غدا أولى طائرات شركة مصر للطيران من طراز ايرباص 300-8220 ضمن صفقة الـ 12 طائرة التى تعاقدت عليها الشركة.



وقالت مصادر بالشركة إن الطراز الجديد يوفر الراحة القصوى للركاب من خلال تصميمها المبتكر فى المقصورة والتى تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ، كما أن الطراز يتميز بكفاءة عالية فى استهلاك الوقود، كما يجمع بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية والمواد عالية الجودة ، بالإضافة إلى أحدث المحركات.



وفي موضوع آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن وزارة التخطيط أعلنت أن حجم الاستثمارات المستهدفة لقطاع التعليم خلال العام المالى الحالى تقدر بنحو 48.1 مليار جنيه منها 35.6 مليار جنيه استثمارات عامة و12.5 مليار استثمارات خاصة .



وأوضحت الوزارة أن الخطة تستهدف تطوير مرحلة رياض الأطفال والتعليم الاساسى والثانوى ، كما تستهدف تخصيص 1.2 مليار جنيه لتشجيع البعثات للخارج اضافة الى 2 مليار جنيه للبحث العلمى ، وتتضمن خطة العام الحالى توفير نحو 2062 فصلا جديدا بمرحلة رياض الأطفال والتعليم الاساسى واحلال وتجديد 1145 فصلا ، اضافة الى استفادة 8794 مدرسة من برنامج التغذية إلى استفادة 7894 مدرسة من برنامج التغذية بالمدارس وضمان حصول 6.5 مليون طالب على وجبات التغذية المدرسية.



وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان لقطاع الشمال ياسر عرمان أكد أن الحركة متفقة مع رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك حول تحقيق السلامة فى البلاد، واعتبر عرمان أن الإفراج عن أسرى الحركات المسلحة السودانية سيدفع عملية السلام الى الأمام كما كشف عن زيارة وفد حكومي سودانى عالي المستوى الى جوبا قريبا من اجل دفع عملية السلام قدما.



الجمهورية: بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن السفير إيهاب نصر سفير مصر فى روسيا والسفير ميخائيل يوجد انوف نائب وزير الخارجية الروسى ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا ترأسا جلسة إحاطة لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدين لدى موسكو. وذكرت الصحيفة أن الطرفين استعرضا للسفراء الأفارقة أخر الترتيبات الخاصة بقمة روسيا أفريقيا المقرر عقدها فى سوتشى يوم 24 أكتوبر المقبل برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين وكذا الترتيبات الخاصة بالمنتدى الاقتصادى المقرر عقده على هامش القمة يوم 23-24 أكتوبر 2019.



وفي شأن آخر، ذكرت الصحيفة أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ حدد الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.